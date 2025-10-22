Обстрелы России повредили железную дорогу – сбои в движении поездов по Украине

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за изменений маршрутов в Киевской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированных обстрелов России по территории Украины пострадала железнодорожная инфраструктура, а на отдельных участках отсутствует электроснабжение, что привело к задержкам поездов. Об этом сообщили в УЗ.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, который уже находится в пути, изменит маршрут в пределах Киевской области. Ожидаемая задержка составляет до двух часов.

Также измененным маршрутом будет курсировать поезд №793/794 Черкассы — Киев с задержкой примерно на один час.

Укрзализныця отметила, что возможны задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.