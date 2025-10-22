«Я не хочу марно витрачати час на зустріч», – Трамп заявив, що рішення про зустріч з Путіним не прийняте

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ще не прийняв остаточного рішення про зустріч із Путіним.
«Я не хочу марно витрачати час на зустріч. Ми ще не прийняли рішення», – сказав Трамп.
Він підкреслив, що США досягли успіхів у укладанні «великих угод, великих мирних угод», які виявилися міцними, за винятком ситуації з війною в Україні.
«Я сказав: ідіть до лінії. Ідіть до лінії бою, до ліній поля битви. А потім ви відступаєте, йдете додому, і всі беруть трохи часу на відпочинок, тому що у вас є дві країни, які вбивають одна одну. Дві країни втрачають від 5 000 до 7 000 солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення», – зазначив глава Білого дому.
Президент США додав, що протягом наступних двох днів надасть інформацію щодо можливості зустрічі з Путіним. «На цьому фронті відбувається багато всього, між Україною і Росією. Ми повідомимо вас протягом наступних двох днів», – підсумував Трамп.
