«Я не хочу зря тратить время на встречу», – Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным не принято

Президент США подчеркнул, что не желает зря тратить время, и пообещал уточнения в течение двух дней.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о встрече с Путиным.

«Я не хочу зря тратить время на встречу. Мы еще не приняли решение», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США добились успехов в заключении «больших соглашений, больших мирных соглашений», которые оказались прочными, за исключением ситуации с войной в Украине.

«Я сказал: идите к линии. Идите к линии боя, к линиям поля битвы. А потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых, потому что у вас есть две страны, которые убивают друг друга. Две страны теряют от 5 000 до 7 000 солдат в неделю. Поэтому посмотрим, что произойдет. Мы еще не приняли решение», – отметил глава Белого дома.

Президент США добавил, что в течение следующих двух дней предоставит информацию о возможности встречи с Путиным. «На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы сообщим вам в течение следующих двух дней», – подытожил Трамп.

