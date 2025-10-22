Росія висунула США вимоги для мирної угоди з Україною

Москва наполягає на контролі над Донецькою областю та невступі України до НАТО.

Росія надіслала Сполученим Штатам неофіційний документ із вимогами для укладення мирної угоди з Україною. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел видання, у так званому «нон-пейпері» — неофіційній дипломатичній записці, переданій США на вихідних, Росія повторила свою вимогу щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю. Таким чином, Москва відкинула пропозицію президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту на нинішніх позиціях.

Крім того, один із неназваних американських чиновників зазначив, що в документі Росія також повторила свою попередню умову — заборона на розміщення військ НАТО на території України в рамках будь-якої мирної угоди.

«Нон-пейпер» є дипломатичним терміном, що позначає неофіційний документ, який використовується для передачі позиції однієї сторони іншій.

