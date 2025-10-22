Россия выдвинула США требования для мирного соглашения с Украиной

Россия направила Соединенным Штатам неофициальный документ с требованиями для заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
По информации источников издания, в так называемом «нон-пейпере» — неофициальной дипломатической записке, переданной США на выходных, Россия повторила свое требование об установлении полного контроля над Донецкой областью. Таким образом, Москва отвергла предложение президента США Дональда Трампа о замораживании линии фронта на нынешних позициях.
Кроме того, один из неназванных американских чиновников отметил, что в документе Россия также повторила свое предварительное условие — запрет на размещение войск НАТО на территории Украины в рамках любого мирного соглашения.
«Нон-пейпер» — дипломатический термин, обозначающий неофициальный документ, который используется для передачи позиции одной стороны другой.
