Перцеві балончики, ґумові кулі та сльозогінний газ — найбільш жорстока акція протесту «No Kings» відбулася у Портленді, відео

Деяких активістів у Портленді затримали правоохоронці.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 жовтня у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа.

Згодом у мережі оприлюднили відео з Портленду, штат Орегон, де також відбувалась масштабна акція протесту.

За даними Oregoncapitalchronicle, у Портленді щонайменше 200 протестувальників зібралися біля будівлі митної служби ICE на південь від центру міста після маршу «Ні королям». Федеральні офіцери застосували перцеві балончики у натовп, щоб розчистити дорогу перед будинком.

Як видно на відео, правоохоронці також застосовували проти активістів ґумові кулі та сльозогінний газ. Деякі активіст були затримані.

