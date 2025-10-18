У США спалахнули масштабні протести проти політики Трампа, відео

Тисячі американців вийшли на протести проти політики Дональда Трампа.

Фото: АР

У суботу, 18 жовтня, у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа. Акції також пройшли за межами країни — у Лондоні, Барселоні та Мадриді. Про це повідомляє Reuters.

Організатори звинувачують Дональда Трампа у спробі перетворити США на автократичну державу. Їхнє обурення викликає кілька ключових дій: посилення контролю над імміграцією, скорочення фінансування університетів, а також втручання федеральної влади у справи великих міст під приводом боротьби зі злочинністю.

Наймасовіші мітинги відбулися у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Сан-Франциско. Лише у столиці, за різними оцінками, зібралися сотні тисяч людей.

