Практика судів
  1. Суспільство

22 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

09:19, 22 жовтня 2025
В цей день у світі відзначають День CAPS LOCK.
22 жовтня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день CAPS LOCK, Міжнародний день поширення інформації про заїкання, День Фехнера та День помічника лікаря. Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого рівноапостольного Аверкія.

Ювілеї народження видатних особистостей:

  • 160 років від дня народження Кріст’яна Рауда (1865-1943), естонського художника, графіка, одного із засновників Естонського національного музею.
  • 120 років від дня народження Жозефа Косми (1905-1969), французького композитора.
  • 100 років від дня народження Петра Медведика (1925-2006), українського літературознавця, фольклориста, театрознавця, краєзнавця, бібліографа.
  • 100 років від дня народження Роберта Раушенберга (1925-2008), американського художника, графіка.
  • 90 років від дня народження Бориса Олійника (1935-2017), українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця, журналіста, громадсько-політичного діяча, Героя України (2005).

Історичні події цього дня:

  • 1937 – Заарештовано митрополита Київського і всієї України Василя Липківського.
  • 1938 – Честер Карлсон створив першу фотокопію паперового документа.
  • 1945 – Відбулося весілля віцепрезидента Аргентини Хуана Домінго Перона та актриси Еви Перон.
  • 1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.
  • 1960 – Майбутній чемпіон світу з боксу Мухаммед Алі (тоді Кассіус Клей) здобув перемогу в першому професійному бою.
  • 1962 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про повітряну та морську блокаду Куби через виявлення радянських ракет.
  • 1968 – Завершився перший пілотований політ космічного корабля «Аполлон-7».
  • 1975 – Радянська станція «Венера-9» здійснила посадку на поверхню Венери.
  • 1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, який засуджував Галілео Галілея.
  • 2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формула-1» Міхаель Шумахер завершив кар’єру гонщика на Гран-прі Бразилії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду