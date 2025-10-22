22 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

В цей день у світі відзначають День CAPS LOCK.

22 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день CAPS LOCK, Міжнародний день поширення інформації про заїкання, День Фехнера та День помічника лікаря. Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого рівноапостольного Аверкія.

Ювілеї народження видатних особистостей:

160 років від дня народження Кріст’яна Рауда (1865-1943), естонського художника, графіка, одного із засновників Естонського національного музею.

120 років від дня народження Жозефа Косми (1905-1969), французького композитора.

100 років від дня народження Петра Медведика (1925-2006), українського літературознавця, фольклориста, театрознавця, краєзнавця, бібліографа.

100 років від дня народження Роберта Раушенберга (1925-2008), американського художника, графіка.

90 років від дня народження Бориса Олійника (1935-2017), українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця, журналіста, громадсько-політичного діяча, Героя України (2005).

Історичні події цього дня:

1937 – Заарештовано митрополита Київського і всієї України Василя Липківського.

1938 – Честер Карлсон створив першу фотокопію паперового документа.

1945 – Відбулося весілля віцепрезидента Аргентини Хуана Домінго Перона та актриси Еви Перон.

1949 – СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї.

1960 – Майбутній чемпіон світу з боксу Мухаммед Алі (тоді Кассіус Клей) здобув перемогу в першому професійному бою.

1962 – Президент США Джон Кеннеді оголосив про повітряну та морську блокаду Куби через виявлення радянських ракет.

1968 – Завершився перший пілотований політ космічного корабля «Аполлон-7».

1975 – Радянська станція «Венера-9» здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, який засуджував Галілео Галілея.

2006 – Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формула-1» Міхаель Шумахер завершив кар’єру гонщика на Гран-прі Бразилії.

