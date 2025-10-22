22 октября – какой сегодня праздник и главные события

В этот день в мире отмечают День CAPS LOCK.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 октября в Украине и мире празднуют Международный день CAPS LOCK, Международный день распространения информации о заикании, День Фехнера и День помощника врача. Православная церковь в этот день чтит память святого равноапостольного Аверкия.

Юбилеи рождения выдающихся личностей:

160 лет со дня рождения Кристьяна Рауда (1865-1943), эстонского художника, графика, одного из основателей Эстонского национального музея.

120 лет со дня рождения Жозефа Космы (1905-1969), французского композитора.

100 лет со дня рождения Петра Медведика (1925-2006), украинского литературоведа, фольклориста, театроведа, краеведа, библиографа.

100 лет со дня рождения Роберта Раушенберга (1925-2008), американского художника, графика.

90 лет со дня рождения Бориса Олийныка (1935-2017), украинского поэта, публициста, переводчика, литературоведа, журналиста, общественно-политического деятеля, Героя Украины (2005).

Исторические события этого дня:

1937 – Арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липковский.

1938 – Честер Карлсон создал первую фотокопию бумажного документа.

1945 – Состоялась свадьба вице-президента Аргентины Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Перон.

1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1960 – Будущий чемпион мира по боксу Мухаммед Али (тогда Кассиус Клей) одержал победу в первом профессиональном бою.

1962 – Президент США Джон Кеннеди объявил о воздушной и морской блокаде Кубы из-за обнаружения советских ракет.

1968 – Завершился первый пилотируемый полет космического корабля «Аполлон-7».

1975 – Советская станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, который осуждал Галилео Галилея.

2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер завершил карьеру гонщика на Гран-при Бразилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.