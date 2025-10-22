Практика судов
  1. Общество

22 октября – какой сегодня праздник и главные события

09:19, 22 октября 2025
В этот день в мире отмечают День CAPS LOCK.
22 октября – какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22 октября в Украине и мире празднуют Международный день CAPS LOCK, Международный день распространения информации о заикании, День Фехнера и День помощника врача. Православная церковь в этот день чтит память святого равноапостольного Аверкия.

Юбилеи рождения выдающихся личностей:

  • 160 лет со дня рождения Кристьяна Рауда (1865-1943), эстонского художника, графика, одного из основателей Эстонского национального музея.
  • 120 лет со дня рождения Жозефа Космы (1905-1969), французского композитора.
  • 100 лет со дня рождения Петра Медведика (1925-2006), украинского литературоведа, фольклориста, театроведа, краеведа, библиографа.
  • 100 лет со дня рождения Роберта Раушенберга (1925-2008), американского художника, графика.
  • 90 лет со дня рождения Бориса Олийныка (1935-2017), украинского поэта, публициста, переводчика, литературоведа, журналиста, общественно-политического деятеля, Героя Украины (2005).

Исторические события этого дня:

  • 1937 – Арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липковский.
  • 1938 – Честер Карлсон создал первую фотокопию бумажного документа.
  • 1945 – Состоялась свадьба вице-президента Аргентины Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Перон.
  • 1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.
  • 1960 – Будущий чемпион мира по боксу Мухаммед Али (тогда Кассиус Клей) одержал победу в первом профессиональном бою.
  • 1962 – Президент США Джон Кеннеди объявил о воздушной и морской блокаде Кубы из-за обнаружения советских ракет.
  • 1968 – Завершился первый пилотируемый полет космического корабля «Аполлон-7».
  • 1975 – Советская станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры.
  • 1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, который осуждал Галилео Галилея.
  • 2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер завершил карьеру гонщика на Гран-при Бразилии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада примет новый закон о внутренне перемещенных лицах, которым усилит цифровизацию их учета

Ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» будет отменен, взамен будет принят новый, который еще больше цифровизирует учет ВПЛ, а также автоматически будет считать их жителями той территориальной общины, где они были взяты на учет.

Общественных союзов больше не будет – Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом регулировании общественных организаций

Предлагается оставить только форму общественной организации.

Опыт ЕС в судейском образовании или какие управленческие решения нужны Украине – позиция Национальной школы судей

В Национальной школе судей рассказали, что нужно сделать со Школой судей, какие задачи она должна решать и что произойдет, если НШСУ прекратит свою деятельность как отдельное учреждение.

Водители смогут лишиться прав в случае накопления штрафных баллов – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине неуклонно растет количество ДТП, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о штрафных баллах для водителей, которые системно нарушают ПДД.

Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси