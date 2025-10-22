Масований обстріл України: Зеленський закликав до підтримки ППО та нових санкцій проти РФ

Росія посилила атаки на Україну, завдавши ударів по енергетиці та житлових будинках.

У ніч на 22 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямовану переважно на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, що призвело до жертв і поранень.

«Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким» – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що російські заяви про дипломатію залишаться порожніми, доки Росія не відчує критичного тиску.

«Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та «сімки», усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь», – сказав Зеленський.

Президент опублікував кадри наслідків атаки РФ по Україні.

