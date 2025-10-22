Массированный обстрел Украины: Зеленский призвал к поддержке ПВО и новым санкциям против РФ

Россия усилила атаки на Украину, нанеся удары по энергетике и жилым домам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 22 октября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, направленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, что привело к жертвам и ранениям.

«Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома. Пожары в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. На данный момент известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким», – заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские заявления о дипломатии останутся пустыми, пока Россия не почувствует критического давления.

«Российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не почувствуют критических проблем. А это можно обеспечить только санкциями, только дальнобойностью и только скоординированной дипломатией всех наших партнеров. Уже настало время принять сильный санкционный пакет Европейского Союза. Также рассчитываем на сильные санкционные шаги США и «семерки», всех, кто стремится к миру. Очень важно, чтобы мир именно сейчас не молчал и на подлые удары россиян был общий ответ», – сказал Зеленский.

Президент опубликовал кадры последствий атаки РФ по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.