Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Європа має взяти участь у майбутніх переговорах.

Президент Володимир Зеленський вважає, що варто підштовхувати РФ до справжнього, сталого миру. За його словами, у майбутніх переговорах має брати участь Європа. Про це Зеленський заявив під час засідання Європейської Ради.

"Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності. Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, сталого й гарантованого миру", - сказав Президент.

За словами Зеленського у січні Дональд Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни.

Також Зеленський висловив надію, що в наступному році Україна може розраховувати як на завершення війни, так і на вступ до ЄС та НАТО.

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