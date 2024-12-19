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Нам нужна скоординированная работа ради продолжительного мира, а не просто приостановка боевых действий, — Зеленский

15:59, 19 декабря 2024
Владимир Зеленский отметил, что Европа должна участвовать в предстоящих переговорах.
Нам нужна скоординированная работа ради продолжительного мира, а не просто приостановка боевых действий, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает, что следует подталкивать РФ к настоящему, устойчивому миру. По его словам, в предстоящих переговорах должна участвовать Европа. Об этом Зеленский заявил во время заседания Европейского Совета.

"Европа должна быть за столом переговоров, когда придет время. Как и Украина, ЕС должен начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы – в единстве. Нам нужна скоординированная работа ради продолжительного мира, а не просто приостановки боевых действий, к которым стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - сказал Президент.

По словам Зеленского, в январе Дональд Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны.

Напомним, Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны.

Ранее Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина может рассчитывать как на завершение войны, так и на вступление в ЕС и НАТО.

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россия ЕС война Владимир Зеленский

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