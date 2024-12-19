Теперь при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного.

Фото: armyinform.com.ua

Кабмин упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин, устранив потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей. Об этом сообщает Минобороны.

Теперь при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Указываться будут только его имя, звание, номер части и номер карты налогоплательщика.

Именно указание должности позволяло военным частям в редких случаях создавать препятствия для перевода.

К примеру, военнослужащего переводили на другую должность в пределах части. Это позволяло отказать в смене места службы, поскольку должности в распоряжении и штатном расписании не совпадали. Принятое постановление изменит это.

Также это постановление обеспечивает более точное распределение полномочий в процессе подготовки и подписания документов по переводу.

«Постепенно улучшаем процесс смены места службы. Сначала запустили этот сервис в Армия+, убравший несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Соответствующие изменения в постановление №1291, инициированные Министерством обороны, приняты на заседании Правительства.