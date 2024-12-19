Практика судов
  1. В Украине

Кабмин упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин

15:50, 19 декабря 2024
Теперь при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного.
Кабмин упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин, устранив потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей. Об этом сообщает Минобороны.

Теперь при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Указываться будут только его имя, звание, номер части и номер карты налогоплательщика.

Именно указание должности позволяло военным частям в редких случаях создавать препятствия для перевода.

К примеру, военнослужащего переводили на другую должность в пределах части. Это позволяло отказать в смене места службы, поскольку должности в распоряжении и штатном расписании не совпадали. Принятое постановление изменит это.

Также это постановление обеспечивает более точное распределение полномочий в процессе подготовки и подписания документов по переводу.

«Постепенно улучшаем процесс смены места службы. Сначала запустили этот сервис в Армия+, убравший несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Соответствующие изменения в постановление №1291, инициированные Министерством обороны, приняты на заседании Правительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

военные армия Кабинет Министров Украины военнослужащие Минобороны военная служба Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Верховная Рада приняла закон об отмене совещательных комнат в судах

Законом отменен институт совещательной комнаты – но эти изменения коснутся пока только гражданского, хозяйственного и административного процесса.

Лидеры ЕС провели встречу в ограниченном формате с Владимиром Зеленским

Состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва