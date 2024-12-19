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Обломки смерти стали музыкой – на львовском вокзале установили необычный орган

23:12, 19 декабря 2024
Во Львове открыли художественную инсталляцию из обломков ракет.
Обломки смерти стали музыкой – на львовском вокзале установили необычный орган
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На железнодорожном вокзале Львова появилась уникальная художественная инсталляция - орган, изготовленный из обломков российских ракет. Автор проекта, украинская художница Жанна Кадырова, создала его как символ сопротивления украинского народа.

Орган изготовлен из разорванных вертолетных снарядов, которые, по словам художницы, напоминают завитки барочного декора.

Органистка Олеся Борсук, которая уже сыграла на этом органе, подчеркнула его уникальность и эмоциональное значение:

«Для меня этот орган - это что-то невероятное. Я в жизни не представляла, что покажу орган церковный, где будут российские ракеты, которые были направлены убивать нас. На органе, который вот просто на протяжении тысячелетия такую вот функцию играет. Поэтому оно сочетает этот апокалипсис, это зло и сейчас этакий покой», - отметила Барсук.

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Львов ракетный удар

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