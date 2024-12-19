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Укрзализныця назначила на праздники дополнительный поезд из Киева во Львов

22:54, 19 декабря 2024
На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.
Укрзализныця назначила на праздники дополнительный поезд из Киева во Львов
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Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов на Рождество и новогодние праздники.

Поезд №777/778 будет отправляться из Киева 24, 26, 27 декабря, 2 и 8 января в 06:51 и прибывать во Львов в 13:23.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:10 и прибывать в Киев в 20:10.

На маршруте будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.

Также на праздники будут курсировать 6 дополнительных поездов.

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Укрзализныця Новый год транспорт Рождество свято

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