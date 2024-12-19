Укрзалізниця призначила на свята додатковий поїзд із Києва до Львова

На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд із Києва до Львова на Різдво і новорічні свята.

Поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23.

В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.

На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Також на свята курсуватимуть 6 додаткових поїздів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.