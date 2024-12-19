Уламки смерті стали музикою – на львівському вокзалі встановили незвичний орган

У Львові відкрили мистецьку інсталяцію з уламків ракет.

На залізничному вокзалі Львова з'явилася унікальна мистецька інсталяція — орган, виготовлений із уламків російських ракет. Авторка проєкту, українська художниця Жанна Кадирова, створила його як символ опору українського народу.

Орган виготовлено з розірваних вертолітних снарядів, які, за словами художниці, нагадують завитки барокового декору.

Органістка Олеся Борсук, яка вже зіграла на цьому органі, підкреслила його унікальність і емоційне значення:

«Для мене цей орган – це щось неймовірне. Я в житті не уявляла, що покажу орган церковний, де будуть російські ракети, які були направлені вбивати нас. На органі, який от просто впродовж тисячоліття таку от функцію відіграє. Тому воно поєднує оцей апокаліпсис, це зло і наразі отакий спокій», — зазначила Борсук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.