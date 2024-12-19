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Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів та старшин

15:50, 19 грудня 2024
Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового.
Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів та старшин
Фото: armyinform.com.ua
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Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин. Про це повідомляє Міноборони.

Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

Саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення.

Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена постанова змінить це.

Також ця постанова забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.

«Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не cтримувалася штучними обмеженнями», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Відповідні зміни до постанови № 1291, ініційовані Міністерством оборони, ухвалено на засіданні Уряду.

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