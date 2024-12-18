Трамп хочет действовать быстро, но понимает, что Украина не будет замораживать войну с РФ — Зеленский

Трамп знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине, - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп осознает недопустимость для Украины капитуляции или замораживания войны. Об этом Зеленский заявил в интервью газете Le Parisien.

Глава государства отметил, что Трамп демонстрирует желание быстро найти решение для урегулирования конфликта, однако пока не владеет всей необходимой информацией.

Зеленский подчеркнул, что опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: «Мы заморозим войну и договоримся с россиянами».

По словам Президента Украины, Трамп «знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине».

«Трамп знает о моем желании никуда не торопиться в ущерб Украине. Страна давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости», – сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул важность того, чтобы изменения в Соединенных Штатах с приходом Трампа в Белый дом способствовали интересам Украины. Он также сообщил, что украинские команды уже сотрудничают с представителями Трампа.

Ранее Зеленский выразил надежду, что в следующем году Украина может рассчитывать как на завершение войны, так и на вступление в ЕС и НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.