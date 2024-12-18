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Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в начале января планирует посетить Киев

09:41, 18 декабря 2024
Как сообщается, встречи спецпредставителя Трампа будут нацелены на «установление фактов», а не на активные переговоры.
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в начале января планирует посетить Киев
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Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января планирует посетить Киев и несколько других европейских столиц. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что он проведет переговоры с украинским руководством в Киеве, кроме того его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже.

По данным издания, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

В то же время, отмечается, что посещать Москву во время этой поездки Келлог не планирует.

Также сообщается, что поездка еще планируется, и маршрут может измениться.

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США Украина Дональд Трамп

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