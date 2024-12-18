Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог на початку січня планує відвідати Київ

Як повідомляється, зустрічі спецпредставника Трампа будуть націлені на «встановлення фактів», а не на активні переговори.

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог на початку січня планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві, крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами в Римі та Парижі.

За даними видання, зустрічі будуть націлені на "встановлення фактів", а не на активні переговори.

Водночас зазначається, що відвідувати Москву під час цієї поїздки Келлог не планує.

Також повідомляється, що поїздка ще планується і маршрут може змінитися.

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