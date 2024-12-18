Дональд Трамп офіційно здобув перемогу на виборах президента США

Трамп здобув необхідну кількість голосів Колегії виборників та став офіційним переможцем президентських виборів у США.

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Дональд Трамп офіційно здобув перемогу на президентських виборах у США. Члени колегії виборців присудили йому 312 голосів. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN.

Вирішальним моментом стало присудження Трампу 40 голосів виборців від штату Техас. Це дало можливість остаточно підтвердити й закріпити за ним перемогу.

Хоча Дональд Трамп переміг на виборах 5 листопада, його перемогу було офіційно затверджено лише 17 грудня, коли Колегія виборників зібралася по всій країні в рамках конституційного процесу.

Зазначимо, що для перемоги на виборах президента США необхідно набрати 270 із 538 голосів виборників. На виборах Трамп набрав 312 голосів, а віцепрезидент Камала Гарріс - 226.

Нагадаємо, інавгурацію нового президента США заплановано на 20 січня.

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