Україні вистачить військової допомоги від адміністрації Байдена до кінця 2025 року , – Держдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що ресурси, які США вже надали, і які все ще планують надати, забезпечать українців усім необхідним для боротьби до кінця 2025 року.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу, якої вистачить для боротьби до кінця 2025 року.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", - сказав він на брифінгу.

При цьому Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.

Нагадаємо, що США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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