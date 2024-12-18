Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Україні вистачить військової допомоги від адміністрації Байдена до кінця 2025 року , – Держдеп

09:01, 18 грудня 2024
Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що ресурси, які США вже надали, і які все ще планують надати, забезпечать українців усім необхідним для боротьби до кінця 2025 року.
Україні вистачить військової допомоги від адміністрації Байдена до кінця 2025 року , – Держдеп
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена продовжує надавати Україні військову допомогу, якої вистачить  для боротьби до кінця 2025 року.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року", - сказав він на брифінгу.

При цьому Міллер не уточнив, яка сума залишилася в розпорядженні уряду з масштабного пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Речник Держдепартаменту послався на те, що питанням щодо допомоги, яка залишилась, займаються в Пентагоні.

Нагадаємо, що США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

США Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів звільнився одразу після призначення

Дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя залишилося лише 20.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду