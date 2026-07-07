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Випас худоби без нагляду: де заборонено пасти тварин і які штрафи загрожують українцям

07:54, 7 липня 2026
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Розмір покарання залежить від місця випасу — від кількох десятків до понад тисячі гривень.
Випас худоби без нагляду: де заборонено пасти тварин і які штрафи загрожують українцям
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В Україні за самовільний випас худоби без нагляду або у заборонених місцях передбачена адміністративна та цивільно-правова відповідальність. Розмір штрафів залежить від місця випасу та можливих наслідків для довкілля.

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Штрафи за випас у лісах

За статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випасання худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісовою рослинністю, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Для громадян штраф становить від 17 до 51 гривні, а для посадових осіб — від 51 до 119 гривень.

Крім адміністративного штрафу, за кожен день незаконного випасу також розраховується шкода, завдана довкіллю, відповідно до чинних такс.

Відповідальність за випас у населених пунктах

Якщо худоба пасеться в межах населеного пункту — у парках, на газонах, клумбах або прибудинкових територіях, — застосовуються місцеві правила благоустрою.

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень.

Такі штрафи накладають адміністративні комісії при органах місцевого самоврядування.

Відповідальність залежить від місця випасу

Розмір відповідальності за самовільний випас худоби залежить від того, де саме сталося порушення, а також від того, чи було завдано шкоди навколишньому природному середовищу. Окрім адміністративної, у відповідних випадках може наставати й цивільно-правова відповідальність.

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