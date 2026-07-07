Выпас скота без присмотра: где запрещено пасти животных и какие штрафы грозят украинцам

Размер наказания зависит от места выпаса — от нескольких десятков до более тысячи гривен.

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В Украине за самовольный выпас скота без присмотра или в запрещенных местах предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность. Размер штрафов зависит от места выпаса и возможных последствий для окружающей среды.

Штрафы за выпас в лесах

Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, выпас скота в лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесной растительностью, влечет за собой административную ответственность.

Для граждан штраф составляет от 17 до 51 гривны, а для должностных лиц — от 51 до 119 гривен.

Помимо административного штрафа, за каждый день незаконного выпаса также рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде, в соответствии с действующими тарифами.

Ответственность за выпас в населенных пунктах

Если скот пасется в пределах населенного пункта — в парках, на газонах, клумбах или придомовых территориях, — применяются местные правила благоустройства.

В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

Такие штрафы налагают административные комиссии при органах местного самоуправления.

Ответственность зависит от места выпаса

Размер ответственности за самовольный выпас скота зависит от того, где именно произошло нарушение, а также от того, был ли нанесен ущерб окружающей среде. Помимо административной ответственности, в соответствующих случаях может наступать и гражданско-правовая ответственность.

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