Кабмін дозволив передати арештовані активи «Укрнафті», щоб не допустити надзвичайної ситуації в енергетиці

Уряд застосував винятковий механізм, щоб забезпечити безперервне функціонування арештованих активів, важливих для енергетичної сфери.

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Кабмін визначив механізм тимчасового управління окремими арештованими активами, щоб не допустити їх зупинки та уникнути ризиків для стабільної роботи енергетичної системи.

Зокрема, уряд погодив передачу таких активів в управління АТ «Укрнафта», а Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) доручив забезпечити їх передачу за актами приймання-передачі.

Відповідне розпорядження №668-р ухвалено як винятковий захід для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям в енергетичній сфері.

Кабмін погодив передачу арештованих активів «Укрнафті»

Із метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері та відповідно до статті 21¹ Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» уряд погодився з пропозицією Міністерства оборони.

Йдеться про передачу в управління акціонерному товариству «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Перелік таких активів міститься у додатку до оригіналу розпорядження.

Які завдання отримало АРМА

Розпорядженням Кабмін доручив Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити передачу зазначених активів згідно з актами приймання-передачі.

Передача здійснюватиметься на період до усунення ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, а також до завершення здійснення процесуальних заходів.

Які обов'язки покладено на «Укрнафту»

Окремим пунктом уряд зобов'язав АТ «Укрнафта» вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування переданих активів.

Такі заходи мають забезпечити безперервне функціонування активів та не допустити виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері на час дії арешту і проведення процесуальних заходів у кримінальному провадженні.

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