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Кабмин разрешил передать арестованные активы «Укрнафте», чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в энергетике

08:12, 7 июля 2026
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Правительство применило исключительный механизм, чтобы обеспечить непрерывное функционирование арестованных активов, имеющих важное значение для энергетической сферы.
Кабмин разрешил передать арестованные активы «Укрнафте», чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в энергетике
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Кабмин определил механизм временного управления отдельными арестованными активами, чтобы не допустить их остановки и избежать рисков для стабильной работы энергетической системы.

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В частности, правительство согласовало передачу таких активов в управление АО «Укрнафта», а Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) поручило обеспечить их передачу по актам приема-передачи.

Соответствующее распоряжение №668-р принято в качестве исключительной меры для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере.

Кабмин согласовал передачу арестованных активов «Укрнафте»

С целью предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере и в соответствии со статьей 21¹ Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» правительство согласилось с предложением Министерства обороны.

Речь идет о передаче в управление акционерному обществу «Укрнафта» (код согласно ЕГРПОУ 00135390) активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Перечень таких активов содержится в приложении к оригиналу распоряжения.

Какие задачи получило АРМА

Распоряжением Кабмин поручил Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечить передачу указанных активов согласно актам приема-передачи.

Передача будет осуществляться на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также до завершения осуществления процессуальных мероприятий.

Какие обязанности возложены на «Укрнафту»

Отдельным пунктом правительство обязало АО «Укрнафта» принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования переданных активов.

Такие меры должны обеспечить бесперебойное функционирование активов и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере на время действия ареста и проведения процессуальных мероприятий в уголовном производстве.

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