3803 ребенка без льгот: во Львове дети с инвалидностью платили за проезд

Право на бесплатный проезд восстановили после проверки, инициированной Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во Львовской общине восстановили право на льготный проезд для 3 803 детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Решение пересмотрели после обращений родителей и вмешательства омбудсмена.

Родители сообщили о потере льготы

По словам Дмитрия Лубинеца, к нему обратились родители детей с инвалидностью из Львовской области. Они сообщили, что из-за решения Львовского городского совета дети с инвалидностью и сопровождающие их лица лишились права на льготный проезд по карте «ЛеоКарт».

По словам омбудсмена, для многих семей это означало ежедневные дополнительные расходы и существенную финансовую нагрузку.

Омбудсмен возбудил производство

После получения обращений Уполномоченный Верховной Рады по правам человека возбудил производство, инициировал проверку и направил во Львовский городской совет официальные запросы с требованием устранить выявленные нарушения.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что, по его словам, в течение определенного времени 3 803 ребенка с инвалидностью были фактически лишены гарантированного законом права на льготный проезд.

Льготный проезд восстановлен

По результатам принятых мер решение было пересмотрено.

Как сообщил омбудсмен, льготный проезд для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц восстановлен, а карты «ЛеоКарт» разблокированы.

«3 803 ребенка вновь получили то, что гарантирует им закон. И так будет каждый раз, когда кто-то попытается ограничить чьи-либо права», — резюмировал омбудсман.

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