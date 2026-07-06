3803 дитини без пільг: у Львові діти з інвалідністю платили за проїзд

Право на безкоштовний проїзд відновили після перевірки, ініційованої Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Львівській громаді відновили право на пільговий проїзд для 3 803 дітей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують. Рішення переглянули після звернень батьків і втручання омбудсмана.

Батьки повідомили про втрату пільги

За словами Дмитра Лубінця, до нього звернулися батьки дітей з інвалідністю зі Львівської області. Вони повідомили, що через рішення Львівської міської ради діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, втратили право на пільговий проїзд за карткою «ЛеоКарт».

За словами омбудсмана, для багатьох родин це означало щоденні додаткові витрати та суттєве фінансове навантаження.

Омбудсман відкрив провадження

Після отримання звернень Уповноважений Верховної Ради з прав людини відкрив провадження, ініціював перевірку та направив до Львівської міської ради офіційні запити з вимогою усунути виявлені порушення.

Дмитро Лубінець наголосив, що, за його словами, певний час 3 803 дитини з інвалідністю були фактично позбавлені гарантованого законом права на пільговий проїзд.

Пільговий проїзд відновили

За результатами реагування рішення було переглянуто.

Як повідомив омбудсман, пільговий проїзд для дітей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують, відновлено, а картки «ЛеоКарт» розблоковано.

«3 803 дитини знову мають те, що гарантує їм закон. І так буде щоразу, коли хтось намагатиметься обмежити чиїсь права», – резюмував омбудсман.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.