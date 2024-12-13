США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн

08:59, 13 грудня 2024
Пакет допомоги включає широкий спектр боєприпасів та військового обладнання.
Фото: mil.in.ua
Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
Пакет допомоги включає зброю та обладнання.
«Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, оцінюється в 500 мільйонів доларів», - заявили у відомстві.
Загалом у новий пакет входять:
- боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- безпілотні літальні апарати (UAS);
- захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
- легкі тактичні машини;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї,
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- важкі протитанкові ракети (TOW);
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- гранати і тренувальне обладнання;
- обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
- а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.
Нагадаємо, США нададуть Україні 4 пакети економічної допомоги на сотні мільйонів доларів.
Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.
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