США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн

Пакет допомоги включає широкий спектр боєприпасів та військового обладнання.

Фото: mil.in.ua

Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Пакет допомоги включає зброю та обладнання.

«Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, оцінюється в 500 мільйонів доларів», - заявили у відомстві.

Загалом у новий пакет входять:

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

безпілотні літальні апарати (UAS);

захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

легкі тактичні машини;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї,

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

важкі протитанкові ракети (TOW);

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати і тренувальне обладнання;

обладнання і боєприпаси для підривних робіт;

а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Нагадаємо, США нададуть Україні 4 пакети економічної допомоги на сотні мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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