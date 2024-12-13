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США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн

08:59, 13 грудня 2024
Пакет допомоги включає широкий спектр боєприпасів та військового обладнання.
США виділили Україні пакет військової допомоги на $500 млн
Фото: mil.in.ua
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Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Пакет допомоги включає зброю та обладнання.

«Ця додаткова допомога, надана в рамках попередніх скорочень запасів Міністерства оборони, оцінюється в 500 мільйонів доларів», - заявили у відомстві.

Загалом у новий пакет входять:

  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • безпілотні літальні апарати (UAS);
  • захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
  • легкі тактичні машини;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї,
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • важкі протитанкові ракети (TOW);
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • гранати і тренувальне обладнання;
  • обладнання і боєприпаси для підривних робіт;
  • а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Нагадаємо, США нададуть Україні 4 пакети економічної допомоги на сотні мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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США Україна

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