Чи має право на 15 млн грн дитина, народжена після загибелі батька-військового: відповідь Верховного Суду

Народження дитини після загибелі військовослужбовця не є підставою для відмови у виплаті одноразової допомоги.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що дитина, яка була зачата за життя військовослужбовця, але народилася вже після його загибелі, належить до кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибеллю військового.

КАС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які визнали протиправною відмову Міністерства оборони України у призначенні такої допомоги малолітній доньці загиблого військовослужбовця.

Водночас Верховний Суд звернув увагу на важливе розмежування. Якщо дитина ще на стадії первинного розгляду була заявлена як особа, яка має право на одноразову грошову допомогу, Міністерство оборони не може відмовити їй лише через те, що вона народилася після загибелі батька. Натомість у випадках, коли одноразову грошову допомогу вже призначено і виплачено іншим членам сім'ї, реалізація права дитини відбувається не шляхом нової виплати з державного бюджету, а шляхом перерозподілу вже виплаченої суми між отримувачами за їхньою взаємною згодою або в судовому порядку.

Обставини справи

Жінка звернулася до суду в інтересах своєї малолітньої доньки, батько якої загинув під час виконання бойового завдання.

Подружжя перебувало у зареєстрованому шлюбі. Дитина була зачата за життя військовослужбовця, однак народилася вже після його смерті. Під час оформлення документів командування військової частини включило доньку до переліку осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу, поряд із дружиною та матір'ю загиблого.

Однак комісія Міністерства оборони у березні 2023 року призначила одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн лише матері та дружині військовослужбовця, розподіливши її між ними порівну.

Після цього мати дитини звернулася до Міноборони із заявою про призначення одноразової грошової допомоги доньці, однак отримала відмову. Міністерство виходило з того, що право на допомогу виникає в день смерті військовослужбовця, а оскільки дитина народилася пізніше, вона не належить до осіб, які можуть претендувати на виплату.

Що вирішили суди

Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов. П'ятий апеляційний адміністративний суд погодився з цим рішенням.

Міністерство оборони подало касаційну скаргу. Відомство стверджувало, що на момент смерті військовослужбовця закон прямо не передбачав права дітей, народжених після смерті батька, на отримання допомоги. Крім того, Міноборони зазначало, що вся сума вже була розподілена між іншими членами сім'ї, а тому подальші спори щодо коштів мають вирішуватися між отримувачами допомоги, а не за участю міністерства.

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд не погодився з доводами Міністерства оборони.

Верховний Суд нагадав, що одноразова грошова допомога має компенсаторний характер і спрямована на матеріальну підтримку членів сім'ї загиблого військовослужбовця після втрати годувальника.

Суд також підтвердив свою раніше сформовану правову позицію, згідно з якою виключення із кола отримувачів дитини лише через те, що вона народилася після смерті батька, суперечить меті законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців, принципу рівності прав дітей та положенням Конвенції про права дитини. Закон також передбачає охорону інтересів зачатої, але ще не народженої дитини.

Саме тому дитина, зачата за життя військовослужбовця і народжена після його смерті, належить до кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибеллю батька.

Чому Верховний Суд не погодився з аргументом про вже виплачені 15 млн грн

Верховний Суд окремо проаналізував довід Міністерства оборони про те, що допомогу вже було призначено та виплачено дружині й матері загиблого військовослужбовця.

Колегія суддів наголосила, що у справі 400/6411/24 першочерговим було не питання перерозподілу коштів, а питання наявності у дитини права на отримання одноразової грошової допомоги.

Суд підкреслив, що встановлення права дитини на отримання одноразової грошової допомоги передує вирішенню питання про перерозподіл уже виплаченої суми між отримувачами. Тому саме право дитини на допомогу не може ставитися у залежність від того, чи було здійснено такий перерозподіл.

Чим ця справа відрізняється від іншої практики Верховного Суду

Верховний Суд також звернув увагу на свою постанову від 17 листопада 2025 року у справі №560/12192/24, в якій дійшов висновку, що якщо одноразову допомогу вже призначено і виплачено іншим членам сім'ї, дитина не може отримати ще одну виплату з державного бюджету. У такому випадку її право реалізується шляхом перерозподілу вже виплаченої суми між отримувачами за їхньою взаємною згодою або в судовому порядку.

Однак, як зазначив Верховний Суд, обставини цієї справи є іншими.

Мати звернулася із заявою про призначення одноразової грошової допомоги як на себе, так і на доньку ще у листопаді 2022 року, подавши повний комплект документів. Командування військової частини включило дитину до висновку як особу, яка має право на допомогу, однак Міністерство оборони безпідставно не врахувало її під час ухвалення рішення про призначення виплати.

За таких обставин Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про протиправність рішення комісії Міністерства оборони та підтвердив, що належним способом захисту є скасування цього рішення і зобов'язання Міністерства оборони повторно розглянути заяву матері як законного представника дитини, виходячи з того, що донька має право на отримання одноразової грошової допомоги. При цьому питання можливого перерозподілу вже виплаченої суми має вирішуватися окремо після встановлення такого права.

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