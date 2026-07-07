Имеет ли право на 15 млн грн ребенок, родившийся после гибели отца-военнослужащего: ответ Верховного Суда

Рождение ребенка после гибели военнослужащего не является основанием для отказа в выплате единовременной денежной помощи.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил, что ребенок, который был зачат при жизни военнослужащего, но родился уже после его гибели, относится к кругу лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в связи с гибелью военнослужащего.

КАС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые признали противоправным отказ Министерства обороны Украины в назначении такой помощи малолетней дочери погибшего военнослужащего.

В то же время Верховный Суд обратил внимание на важное разграничение. Если ребенок еще на стадии первоначального рассмотрения был заявлен как лицо, имеющее право на единовременную денежную помощь, Министерство обороны не может отказать ему лишь потому, что он родился после гибели отца. Вместе с тем в случаях, когда единовременная денежная помощь уже назначена и выплачена другим членам семьи, реализация права ребенка осуществляется не путем новой выплаты из государственного бюджета, а путем перераспределения уже выплаченной суммы между получателями по их взаимному согласию либо в судебном порядке.

Обстоятельства дела

Женщина обратилась в суд в интересах своей малолетней дочери, отец которой погиб при выполнении боевого задания.

Супруги состояли в зарегистрированном браке. Ребенок был зачат при жизни военнослужащего, однако родился уже после его смерти. При оформлении документов командование воинской части включило дочь в перечень лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, наряду с супругой и матерью погибшего.

Однако комиссия Министерства обороны в марте 2023 года назначила единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн только матери и супруге военнослужащего, распределив ее между ними поровну.

После этого мать ребенка обратилась в Министерство обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи дочери, однако получила отказ. Министерство исходило из того, что право на помощь возникает в день смерти военнослужащего, а поскольку ребенок родился позднее, он не относится к числу лиц, которые могут претендовать на выплату.

Что решили суды

Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск. Пятый апелляционный административный суд согласился с этим решением.

Министерство обороны подало кассационную жалобу. Ведомство утверждало, что на момент смерти военнослужащего закон прямо не предусматривал права детей, родившихся после смерти отца, на получение помощи. Кроме того, Министерство обороны отмечало, что вся сумма уже была распределена между другими членами семьи, поэтому дальнейшие споры относительно денежных средств должны решаться между получателями помощи, а не с участием министерства.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд не согласился с доводами Министерства обороны.

Верховный Суд напомнил, что единовременная денежная помощь имеет компенсационный характер и направлена на материальную поддержку членов семьи погибшего военнослужащего после утраты кормильца.

Суд также подтвердил свою ранее сформированную правовую позицию, согласно которой исключение из круга получателей ребенка лишь потому, что он родился после смерти отца, противоречит цели законодательства о социальной и правовой защите военнослужащих, принципу равенства прав детей и положениям Конвенции о правах ребенка. Закон также предусматривает охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка.

Именно поэтому ребенок, зачатый при жизни военнослужащего и родившийся после его смерти, относится к кругу лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в связи с гибелью отца.

Почему Верховный Суд не согласился с аргументом об уже выплаченных 15 млн грн

Верховный Суд отдельно проанализировал довод Министерства обороны о том, что помощь уже была назначена и выплачена супруге и матери погибшего военнослужащего.

Коллегия судей подчеркнула, что по делу № 400/6411/24 первоочередным был не вопрос перераспределения денежных средств, а вопрос наличия у ребенка права на получение единовременной денежной помощи.

Суд подчеркнул, что установление права ребенка на получение единовременной денежной помощи предшествует решению вопроса о перераспределении уже выплаченной суммы между получателями. Поэтому само право ребенка на помощь не может ставиться в зависимость от того, был ли осуществлен такой перераспределение.

Чем это дело отличается от другой практики Верховного Суда

Верховный Суд также обратил внимание на свое постановление от 17 ноября 2025 года по делу № 560/12192/24, в котором пришел к выводу, что если единовременная помощь уже назначена и выплачена другим членам семьи, ребенок не может получить еще одну выплату из государственного бюджета. В таком случае его право реализуется путем перераспределения уже выплаченной суммы между получателями по их взаимному согласию либо в судебном порядке.

Однако, как отметил Верховный Суд, обстоятельства этого дела являются иными.

Мать обратилась с заявлением о назначении единовременной денежной помощи как на себя, так и на дочь еще в ноябре 2022 года, подав полный комплект документов. Командование воинской части включило ребенка в заключение как лицо, имеющее право на помощь, однако Министерство обороны безосновательно не учло ее при принятии решения о назначении выплаты.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о противоправности решения комиссии Министерства обороны и подтвердил, что надлежащим способом защиты является отмена этого решения и возложение на Министерство обороны обязанности повторно рассмотреть заявление матери как законного представителя ребенка, исходя из того, что дочь имеет право на получение единовременной денежной помощи. При этом вопрос возможного перераспределения уже выплаченной суммы должен решаться отдельно после установления такого права.

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