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13 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня

09:06, 13 грудня 2024
13 грудня – День різдвяного светра.
13 грудня – яке сьогодні свято та головні події дня
Джерело фото: objectiv.tv
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13 грудня у світі відзначають низку незвичайних свят: День різдвяного светра, День какао, День коня, а також Міжнародний день скрипки.

У цей день православна церква вшановує пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. Раніше, за старим календарем, святкували День Андрія Первозванного.

Іменини святкують: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Омелян, Іван, Микола, Яків.

Визначні події 13 грудня в історії:

  • 1577 — Френсіс Дрейк вирушив з Англії на тихоокеанське узбережжя Нового Світу.
  • 1642 — Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав Нову Зеландію.
  • 1769 — 13-річний Моцарт розпочав своє концертне турне Італією.
  • 1913 — у Львові відкрито Національний музей за підтримки митрополита Андрея Шептицького.
  • 1917 — Українська Центральна Рада створила Повітряний флот.
  • 1994 — створено консорціум World Wide Web (W3C).
  • 2004 — Андрій Шевченко отримав «Золотий м’яч».

Відомі особистості, народжені 13 грудня:

  • 1926 — Ярослав Дашкевич, український історик.
  • 1946 — Володимир Бистряков, український піаніст і композитор.
  • 1972 — Андрій Кебкало, український хірург, професор.

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