Енергетика по всій Україні під масованим російським ударом, – Герман Галущенко

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків масованого удару.

Фото: Facebook / Герман Галущенко

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Енергетична інфраструктура України знову стала мішенню масованих атак. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – зазначив міністр.

За його словами, оцінити масштаби пошкоджень стане можливо одразу після покращення безпекової ситуації.

Галущенко закликав громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та залишатися в укриттях, поки триває небезпека.

Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, попри складні умови.

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