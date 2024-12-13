Энергетика по всей Украине под массированным российским ударом, – Герман Галущенко

Энергетики работают над ликвидацией последствий массированного удара.

Фото: Facebook / Герман Галущенко

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Энергетическая инфраструктура Украины снова стала мишенью массированных атак. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы», - отметил министр.

По его словам, оценить масштабы повреждений станет возможно сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

Галущенко призвал граждан внимательно следить за официальными сообщениями и оставаться в укрытиях, пока продолжается опасность.

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, несмотря на сложные условия.

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