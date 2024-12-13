Практика судов
  1. В Украине

Энергетика по всей Украине под массированным российским ударом, – Герман Галущенко

08:52, 13 декабря 2024
Энергетики работают над ликвидацией последствий массированного удара.
Энергетика по всей Украине под массированным российским ударом, – Герман Галущенко
Фото: Facebook / Герман Галущенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергетическая инфраструктура Украины снова стала мишенью массированных атак. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы», - отметил министр.

По его словам, оценить масштабы повреждений станет возможно сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

Галущенко призвал граждан внимательно следить за официальными сообщениями и оставаться в укрытиях, пока продолжается опасность.

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, несмотря на сложные условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия энергетика война свет ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада собирается отменить остановку срока обращения в суд по гражданским делам, которая была введена в январе 2024 года

В январе 2024 года в Гражданский кодекс внесли норму об остановке течения исковой давности, а теперь ее собираются отменить.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Предприятия, которые были расположены на территории активных боевых действий, предлагают освободить от попыток взыскать с них задолженность по кредитам на время военного положения

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших не только преимущественное количество активов, но и главное средство производства – земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами по ранее привлеченным кредитам.

Действия ВККС в вопросе прекращения бессрочных командировок судей создают угрозу для осуществления правосудия – Совет судей

Совет судей Украины обратил внимание, что решение ВККС относительно прекращения бессрочной командировки судьи, рассматривающего резонансное дело, создает немало проблем, как для судей, так и для участников судебных процессов.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о трех видах доплат судьям, но есть нюанс

В ГНЭУ Верховной Рады отметили, что из-за нереалистичности утвержденных в 2020 году показателей среднего времени для рассмотрения дел, как, например, всего 9 часов на рассмотрение целого уголовного дела, норма о специальной доплате за нагрузку может оказаться недейственной.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео