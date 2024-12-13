Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Дональда Трампа

Инаугурацию Дональда Трампа посетят посол Китая в США и его супруга.

Глава Китая Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, пишет CBS News.

Как отмечает издание, мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Также к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

«Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах», - пишет издание.

Также там добавили, что приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались удивлены намерениями Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.

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