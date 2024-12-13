Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію Дональда Трампа

Інавгурацію Дональда Трампа відвідають посол Китаю в США і його дружина.

Глава Китаю Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, пише CBS News.

Як зазначає видання, захід відвідають посол Китаю в США і його дружина, як це буває зазвичай. Також до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.

«Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях», - пише видання.

Також там додали, що запрошення Сі, передане поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька і Пекін, і союзників США. Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між США і Китаєм, залишилися здивованими щодо намірів Трампа. Запрошення надійшло в і без того напружений період між країнами.

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