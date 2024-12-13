Практика судів
  1. Судова практика

Суд визнав нещирим каяття чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації

12:24, 13 грудня 2024
У Дніпропетровській області чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за відмову від мобілізації.
Суд визнав нещирим каяття чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканця Дніпропетровської області, який двічі відмовився отримувати повістки для мобілізації, суд визнав винним у порушенні закону. Відповідне рішення у справі № 181/1662/24 ухвалив Межівський районний суд області, про що повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, чоловік ігнорував повістки, які йому вручили у червні та вересні 2024 року, відмовившись виконати свій військовий обов’язок. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину та заявив, що розкаюється, проте суд вважав таке каяття нещирим.

У вироку зазначено:

«Каяття передбачає щирий жаль за вчинений злочин і засудження своєї поведінки. Обвинувачений не продемонстрував справжнього жалю, не прагнув виправити ситуацію. Під час воєнного стану, коли важливість участі у складі Збройних Сил України особливо значуща, він відкрито відмовився виконувати обов'язок, передбачений статтею 65 Конституції України».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Ця справа ще раз підкреслює важливість дотримання військових обов’язків громадянами під час воєнного стану, зазначають у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Дніпро мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує скасувати інститут нарадчої кімнати, підтримати доплати суддям та скасування зупинки перебігу позовної давності

Парламент на наступному пленарному тижні може підтримати низку законопроектів щодо змін у судочинстві.

Добір на посади суддів місцевих судів 2024 - кандидати складатимуть іспити у червні-серпні

Сформувати фінальний рейтинг учасників добору на посади суддів ВККС планує до кінця літа 2025 року.

Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Жінка влаштувалася на роботу до держоргану з підробленим дипломом юриста – Верховний Суд висловися щодо кваліфікації її дій

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред’явлено або подано, незалежно від того, чи вдалося досягти поставленої мети – Верховний Суд.

До Цивільного кодексу збираються повернути обмежені строки для звернення до суду

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроект щодо повернення обмеження строком для звернення до суду у цивільних справах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео