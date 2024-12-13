Суд визнав нещирим каяття чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації

У Дніпропетровській області чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за відмову від мобілізації.

Мешканця Дніпропетровської області, який двічі відмовився отримувати повістки для мобілізації, суд визнав винним у порушенні закону. Відповідне рішення у справі № 181/1662/24 ухвалив Межівський районний суд області, про що повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, чоловік ігнорував повістки, які йому вручили у червні та вересні 2024 року, відмовившись виконати свій військовий обов’язок. На судовому засіданні обвинувачений визнав провину та заявив, що розкаюється, проте суд вважав таке каяття нещирим.

У вироку зазначено:

«Каяття передбачає щирий жаль за вчинений злочин і засудження своєї поведінки. Обвинувачений не продемонстрував справжнього жалю, не прагнув виправити ситуацію. Під час воєнного стану, коли важливість участі у складі Збройних Сил України особливо значуща, він відкрито відмовився виконувати обов'язок, передбачений статтею 65 Конституції України».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Ця справа ще раз підкреслює важливість дотримання військових обов’язків громадянами під час воєнного стану, зазначають у суді.

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