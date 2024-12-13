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США нададуть Україні 4 пакети економічної допомоги на сотні мільйонів доларів

08:16, 13 грудня 2024
У Держдепі анонсували чотири пакети економічної допомоги Україні.
США нададуть Україні 4 пакети економічної допомоги на сотні мільйонів доларів
Фото: mil.in.ua
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Заступник держсекретаря США з питань управління та ресурсів Ричард Верма повідомив, що країна надасть Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги. Про це він сказав під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, пише Укрінформ.

«Адміністрація Байдена визнає, що сільське господарство було в залишатиметься одним із опорних секторів української економіки», - заявив Верма.

Зокрема, США виділять додаткові 74,7 мільйона доларів для підтримки експортоорієнтованого сільського господарства, щоб українські фермери та переробники могли активніше долучатися до відновлення економіки країни.

Крім того, США нададуть понад 223 мільйони доларів «для відновлення транспорту, інфраструктури та логістики». За словами представника Держдепартаменту, це потрібно для того, щоб в Україні працювали порти, залізниця та інші комунікації.

Водночас США спрямують 35 мільйонів доларів до Трастового фонду відновлення України, щоб підтримати створення внутрішнього фонду підготовки проєктів уряду України, який розроблено спільно зі Світовим банком. Як зазначив Верма, ці заходи спрямовані на забезпечення більш ефективного процесу відновлення через співпрацю державного та приватного секторів.

Також заступник держсекретаря США анонсував надання понад 105 мільйонів доларів на підготовку та навчання українців, які будуть залучені до нових робочих місць, створених у межах процесу відбудови та виробництва.

Раніше ми писали, що США виділяють Україні кредит у $20 млрд із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро).

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

«Судово-юридична газета» писала детально про основні умови отримання 20 млрд від США.

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США Україна

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