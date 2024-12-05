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Верховна Рада ратифікувала Угоду з ЄС про кредитний механізм, за яким зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів

11:50, 5 грудня 2024
Відповідно до статті 8 ратифікованої Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.
Верховна Рада ратифікувала Угоду з ЄС про кредитний механізм, за яким зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів
Джерело фото: Міністерство фінансів України
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Україна не матиме жодних претензій до Єврокомісії чи ЄС щодо будь-якої нестачі коштів, яка виникла внаслідок недостатності кількості ресурсів у рамках Механізму кредитної співпраці для України. Відповідні положення передбачені Угодою між Україною та ЄС щодо запровадження Механізму, який 5 грудня ратифікувала Верховна Рада. 4 грудня відповідний законопроект №0295 подав Президент Володимир Зеленський. Як зазначає Мінфін, з урахуванням зазначених положень цього Механізму передбачено, що Україна отримуватиме від ЄС та країн G7 фінансову підтримку в розмірі до 50 млрд доларів США.

Ратифікація дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою, вчиненою 2 грудня 2024 року в м. Брюсселі та 3 грудня 2024 року в м. Києві.

В свою чергу, набрання чинності зазначеною Угодою дозволить створити правову рамку для співпраці з ЄС та країнами G7, зокрема США, Канадою, Великою Британією та Японією, щодо погашення та обслуговування надалі залучених коштів до державного бюджета відповідно до схваленого комюніке лідерами G7, а також затвердженого Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2024 року № 2024/2773 про створення Механізму кредитного співробітництва для України та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Також набрання чинності Угодою дозволить Україні обслуговувати та погашати позики, отримані відповідно до рішення, схваленого на саміті країн «Групи семи» в Італії лідерами країн G7, щодо надання Україні фінансової підтримки за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії, у розмірі до 50 млрд доларів США, що сприятиме забезпеченню підтримання прийнятного рівня стабільності фінансово-економічної системи держави, а також зменшенню боргового навантаження.

Як вказано в Угоді, Україна має подати до Єврокомісії до 1 червня 2025 року текст угод про Двосторонній кредит, щодо яких вона прагне отримати підтримку в рамках Механізму.

Також відповідно до статті 8 ратифікованої Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Україна визнає та погоджується з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках Механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до Механізму, або можуть бути призупинені, а також з тим, що Комісія не зобов’язана сплачувати суми безповоротної фінансової допомоги, які перевищують обсяг ресурсів, які надходять до Механізму.

Комісія не гарантує, що сума безповоротної фінансової допомоги, достатня для погашення Двосторонніх кредитів, що відповідають вимогам, та Кредиту МФД, буде доступною, і Україна визнає та погоджується, що вона не матиме жодних претензій до Комісії або ЕС щодо будь-якої нестачі коштів, що виникла внаслідок недостатності кількості ресурсів в рамках Механізму.

Крім того, Україні визнає, що Єврокомісія може оцінювати її запити.

Нижче наводимо текст угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЄС кредит Мінфін

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Відповідно до статті 8 ратифікованої Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

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