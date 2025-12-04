1 млн українців подали заявки на виплати за програмою «Зимова підтримка 2025» через Укрпошту

Урядову допомогу вже оформили понад 1 млн людей, а Укрпошта забезпечує доступність програми навіть у віддалених і прифронтових громадах.

Понад 1 млн українців уже звернулися із заявами по виплату у межах програми «Зимова підтримка 2025» через Укрпошту. За два тижні листопада кількість заявок становила майже 846 тисяч, а за перші три дні грудня — понад 165 тисяч. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що темпи подання заяв свідчать про своєчасність програми та її значення для населення. За його словами, завдяки Укрпошті допомога доступна людям з інвалідністю та маломобільним громадянам, оскільки кошти можуть доставляти додому, зокрема у віддалені села та прифронтові громади.

Із 25 листопада програма стала доступною також у сільських відділеннях по всій Україні. На сьогодні Укрпошта вже здійснила виплати понад 403 тисячам отримувачів. У першу чергу допомога була автоматично нарахована громадянам, які отримують пенсійні та інші державні соціальні виплати через Укрпошту.

Завдяки мережі національного оператора з понад 26 тисяч точок програма охоплює навіть найвіддаленіші населені пункти. Українці, які отримують пенсію через банк або не користуються Дією, отримають SMS-повідомлення після нарахування коштів.

Прийом заяв триває у всіх відділеннях та через листонош для маломобільних громадян до 24 грудня включно.

