1 млн украинцев подали заявки на выплаты по программе «Зимняя поддержка 2025» через Укрпочту

20:07, 4 декабря 2025
Правительственную помощь уже оформили более 1 млн человек, а Укрпочта обеспечивает доступность программы даже в отдаленных и прифронтовых общинах.
Более 1 млн украинцев уже обратились с заявлениями о выплате в рамках программы «Зимняя поддержка 2025» через Укрпочту. За две недели ноября количество заявок составило почти 846 тысяч, а за первые три дня декабря — более 165 тысяч. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что темпы подачи заявлений свидетельствуют о своевременности программы и ее значении для населения. По его словам, благодаря Укрпочте помощь доступна людям с инвалидностью и маломобильным гражданам, поскольку средства могут доставлять на дом, в частности в отдаленные села и прифронтовые общины.

С 25 ноября программа стала доступна также в сельских отделениях по всей Украине. На сегодняшний день Укрпочта уже осуществила выплаты более 403 тысячам получателей. В первую очередь помощь была автоматически начислена гражданам, которые получают пенсионные и другие государственные социальные выплаты через Укрпочту.

Благодаря сети национального оператора с более чем 26 тысячами точек программа охватывает даже самые отдаленные населенные пункты. Украинцы, которые получают пенсию через банк или не пользуются Дией, получат SMS-сообщение после начисления средств.

Прием заявлений продолжается во всех отделениях и через почтальонов для маломобильных граждан до 24 декабря включительно.

