Деклараційний лабіринт Мартини Богуславець: доходи, майно та прозорість, що викликає питання

Що показує фінансова декларація Мартини Богуславець.

Мартина Богуславець відома в українському громадському секторі як активістка, що бореться за прозорість і доброчесність. Вона контролює фінанси та виступає за відкритість у використанні державних і донорських коштів. Проте власна фінансова декларація Богуславець показує, наскільки складно поєднати високі стандарти антикорупційної діяльності з реальними доходами та придбаним майном.

Доходи та майнові придбання

В Україні, згідно із Законом «Про запобігання корупції», подання декларацій обов’язкове не лише для чиновників, а й для осіб, які займають публічні функції у сфері контролю, антикорупції та отримують грантове або державне фінансування.

Як стало відомо з реєстру податкових декларацій, у 2023 році доходи активістки формувалися з різних джерел: зарплати у громадських організаціях, доходи від ФОП, стипендії та гонорари за цивільно-правовими правочинами. Вона також тримала готівкові кошти у валюті, що надає гнучкість для придбання майна, але водночас ускладнює прозорість фінансових потоків.

Громадська організація «Інститут законодавчих ідей»: 1 328 465 грн

Стипендія: 79 904 грн

Дохід від підприємницької діяльності: 290 489 грн

Готівкові кошти: 52 000 доларів

У 2024 році, за останньою декларацією перед звільненням, її доходи збільшилися, зокрема: зарплата у ГО "Центр демократичних змін «Межа»" та дохід від ФОП.

Дохід від підприємницької діяльності (ФОП та ГО): 782 348 грн

Заробітна плата (Центр демократичних змін «Межа»): 599 536 грн

Кошти на рахунках у банках: 271 902 грн (ПриватБанк), 120 грн (Універсал Банк)

Готівкові кошти: 36 000 доларів.

Також зазначено кошти на банківських рахунках та значну родинну позику у понад мільйон гривень, яка надана ще у 2018 році.

Теоретично, загальна сума доходів і накопичень дозволяла купувати столичне житло. Але при детальному аналізі стає очевидним, що задекларована вартість квартир істотно нижча за ринкову.

Квартира на проспекті Науки, площею 42,2 м², придбана у 2022 році, коштувала на ринку близько 1,4 млн грн дорожче, ніж зазначено у декларації.

Квартира на вул. Заболотного, 85,2 м², придбана у 2024 році, за ринковими оцінками могла коштувати понад 3 млн грн, тоді як у декларації вказано лише близько 1,3 млн грн.

Доходи та готівка Богуславець у 2024 році теоретично дозволяють придбати обидві квартири — сумарні ресурси перевищують сумарну вартість житла.

Втім ринкова вартість квартири на проспекті Науки площею 42,2 м², яку Мартина Богуславець придбала у 2022 році, значно перевищує суму, зазначену у її декларації. За середніми оцінками ринку новобудов Києва того року, квадратний метр коштував близько 35 400 грн, що робить ринкову ціну такої квартири приблизно 1,49 мільйона гривень. У декларації ж вказано лише 1 078 774 грн — тобто на 400–420 тисяч гривень менше, ніж могла коштувати квартира на реальному ринку.

Це помітне заниження вартості підсилює питання щодо прозорості фінансових операцій і повноти декларування доходів активістки, особливо якщо враховувати, що її річний дохід у 2022 році був обмежений і не завжди співвідносився з такими сумами для придбання нерухомості.

За оцінками експертів, її доходи не дають підстав для придбання столичної нерухомості такого рівня, що може свідчити про можливі спроби легалізувати сумнівні кошти.

Мартина Богуславець була членкинею Громадської ради доброчесності (ГРД) — органу, створеного для оцінки етики та доброчесності кандидатів на публічні посади та суддівські крісла.

Саме членство в ГРД підкреслює публічний характер діяльності Богуславець і робить особливо критичними будь-які невідповідності між її доходами та майном.

Автор В.Право

