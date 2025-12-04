  1. Законодавство
Рада прийняла закон щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізкультури і спорту

19:21, 4 грудня 2025
Законом удосконалено та врегульовано на законодавчому рівні питання наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту.
Рада прийняла закон щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізкультури і спорту
Фото: rada.gov.ua
Верховна Рада 4 грудня прийняла за основу і в цілому проект закону №13611 про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту.

Законом внесено зміни до статей 1 та 50 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», якими удосконалено та врегульовано на законодавчому рівні питання наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту, зокрема:

доповнено Закон визначенням терміну «науково-методичне забезпечення»;

передбачено, що наукове та науково-методичне забезпечення є невід’ємною складовою системи супроводження підготовки спортсменів національних збірних команд України, здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, та фінансується за рахунок замовників, грантів, інших джерел, не заборонених законодавством;

встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, затверджує тематику наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету у сфері фізичної культури і спорту.

