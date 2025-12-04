Рада приняла закон о научном и научно-методическом обеспечении в сфере физкультуры и спорта

Законом усовершенствованы и урегулированы на законодательном уровне вопросы научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.

Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом проект закона №13611 о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.

Законом внесены изменения в статьи 1 и 50 Закона Украины «О физической культуре и спорте», которыми усовершенствованы и урегулированы на законодательном уровне вопросы научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в частности:

дополнен Закон определением термина «научно-методическое обеспечение»;

предусмотрено, что научное и научно-методическое обеспечение является неотъемлемой составляющей системы сопровождения подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины, осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, и финансируется за счет заказчиков, грантов, иных источников, не запрещенных законодательством;

установлено, что центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, утверждает тематику научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, финансируемых за счет средств государственного бюджета в сфере физической культуры и спорта.

