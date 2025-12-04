  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада приняла закон о научном и научно-методическом обеспечении в сфере физкультуры и спорта

19:21, 4 декабря 2025
Законом усовершенствованы и урегулированы на законодательном уровне вопросы научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.
Рада приняла закон о научном и научно-методическом обеспечении в сфере физкультуры и спорта
Фото: rada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 4 декабря приняла за основу и в целом проект закона №13611 о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.

Законом внесены изменения в статьи 1 и 50 Закона Украины «О физической культуре и спорте», которыми усовершенствованы и урегулированы на законодательном уровне вопросы научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в частности:

дополнен Закон определением термина «научно-методическое обеспечение»;

предусмотрено, что научное и научно-методическое обеспечение является неотъемлемой составляющей системы сопровождения подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины, осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, и финансируется за счет заказчиков, грантов, иных источников, не запрещенных законодательством;

установлено, что центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, утверждает тематику научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, финансируемых за счет средств государственного бюджета в сфере физической культуры и спорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение Руслана Магамедрасулова из-под стражи: процессуальный контекст и фабула предъявленных обвинений

После почти пяти месяцев в СИЗО детектив НАБУ вышел на свободу — прокуроры утверждают, что собрали достаточно доказательств, чтобы производство двигалось дальше без его изоляции.

Аукцион, отмененный спустя годы: как суды установили незаконность продажи и вернули имущество Тульчинского хлебокомбината

Верховный Суд исследовал историю продажи, перепродажи и возврата здания и земельного участка, которые выбили из собственности предприятия вследствие нарушений.

Удастся ли решить проблему признания пропавших без вести в связи с войной — законодательные инициативы

Поскольку существует определённая проблема с обеспечением законных прав и интересов лиц, связанных семейными или иными связями с пропавшими без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, прокомментируем законодательные инициативы, направленные на решение этой проблемы.

Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Экспорт без препятствий: как законопроект №14270 защитит украинские товары на международном рынке

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на дискриминационные действия других государств и обеспечивает безопасный доступ украинских товаров на международные рынки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]