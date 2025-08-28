Практика судов
Рада рассмотрит законопроект о научном обеспечении в сфере физической культуры и спорта

14:05, 28 августа 2025
Комитет Рады поддержал законопроект о научно-методическом обеспечении подготовки спортсменов.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом правительственный законопроект № 13611 «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на совершенствование и законодательное урегулирование вопросов научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.

Документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте», которые предусматривают:

  • Определение научно-методического обеспечения как комплекса организационных, научно-коммуникативных и методических мероприятий, направленных на внедрение достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, а также распространение и применение новой научно обоснованной информации для обеспечения эффективного развития сферы физической культуры и спорта.
  • Установление, что научное и научно-методическое обеспечение является неотъемлемой частью системы подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины и осуществляется в соответствии с порядком, определенным центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
  • Финансирование научного и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов за счет заказчиков, грантов и других источников, разрешенных законодательством.
  • Предоставление центральному органу исполнительной власти, формирующему государственную политику в сфере физической культуры и спорта, полномочий утверждать тематику научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, финансируемых из государственного бюджета.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Верховный Суд объяснил, когда обвиняемый может самостоятельно исправить недостатки апелляционной жалобы, поданной его адвокатом

Обвиняемый подал апелляционную жалобу для исправления недостатков, выявленных в апелляционной жалобе его адвоката, указав непосредственно в тексте исправленной жалобы, что она подается в связи с отказом от услуг защитника.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

