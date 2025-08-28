Рада рассмотрит законопроект о научном обеспечении в сфере физической культуры и спорта

Комитет Рады поддержал законопроект о научно-методическом обеспечении подготовки спортсменов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом правительственный законопроект № 13611 «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на совершенствование и законодательное урегулирование вопросов научного и научно-методического обеспечения в сфере физической культуры и спорта.

Документ предлагает внести изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте», которые предусматривают:

Определение научно-методического обеспечения как комплекса организационных, научно-коммуникативных и методических мероприятий, направленных на внедрение достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, а также распространение и применение новой научно обоснованной информации для обеспечения эффективного развития сферы физической культуры и спорта.

Установление, что научное и научно-методическое обеспечение является неотъемлемой частью системы подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины и осуществляется в соответствии с порядком, определенным центральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Финансирование научного и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов за счет заказчиков, грантов и других источников, разрешенных законодательством.

Предоставление центральному органу исполнительной власти, формирующему государственную политику в сфере физической культуры и спорта, полномочий утверждать тематику научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, финансируемых из государственного бюджета.

