Рада розгляне законопроект про наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Комітет Ради підтримав законопроект про науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні та в цілому урядовий законопроект № 13611 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті вдосконалити та законодавчо врегулювати питання наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту.

Документ пропонує внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які передбачають:

Визначення науково-методичного забезпечення як комплексу організаційних, науково-комунікативних і методичних заходів, спрямованих на впровадження досягнень науково-технічного прогресу, передового практичного досвіду, а також поширення та застосування нової науково обґрунтованої інформації для забезпечення ефективного розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Встановлення, що наукове та науково-методичне забезпечення є невід’ємною частиною системи підготовки спортсменів національних збірних команд України та здійснюється відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Фінансування наукового та науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів за рахунок замовників, грантів та інших джерел, дозволених законодавством.

Надання центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, повноважень затверджувати тематику наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються з державного бюджету.

