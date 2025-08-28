Практика судів
Рада розгляне законопроект про наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

14:05, 28 серпня 2025
Комітет Ради підтримав законопроект про науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів.
Рада розгляне законопроект про наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні та в цілому урядовий законопроект № 13611 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті вдосконалити та законодавчо врегулювати питання наукового та науково-методичного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту.

Документ пропонує внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які передбачають:

  • Визначення науково-методичного забезпечення як комплексу організаційних, науково-комунікативних і методичних заходів, спрямованих на впровадження досягнень науково-технічного прогресу, передового практичного досвіду, а також поширення та застосування нової науково обґрунтованої інформації для забезпечення ефективного розвитку сфери фізичної культури і спорту.
  • Встановлення, що наукове та науково-методичне забезпечення є невід’ємною частиною системи підготовки спортсменів національних збірних команд України та здійснюється відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
  • Фінансування наукового та науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів за рахунок замовників, грантів та інших джерел, дозволених законодавством.
  • Надання центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, повноважень затверджувати тематику наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються з державного бюджету.

Прийняття двох протилежних процесуальних рішень щодо однієї й тієї ж апеляційної скарги є істотним порушенням вимог КПК – Верховний Суд

Суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху після відкриття за нею апеляційного провадження та призначення апеляційного розгляду.

Верховний Суд пояснив, коли обвинувачений може самостійно виправити недоліки апеляційної скарги, поданої його адвокатом

Обвинувачений подав апеляційну скаргу для виправлення недоліків, встановлених щодо апеляційної скарги його адвоката, вказавши безпосередньо у тексті виправленої скарги, що вона подається у зв’язку із відмовою від послуг захисника.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

