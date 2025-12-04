  1. В Україні

Генпрокурор Кравченко заявив про спроби тиску на прокуратуру та маніпуляції довкола справи детектива НАБУ

20:15, 4 грудня 2025
Руслан Кравченко наголосив, що прокуратура «не працює під тиском і не буде».
Генпрокурор Кравченко заявив про спроби тиску на прокуратуру та маніпуляції довкола справи детектива НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виступив із публічною заявою щодо хвилі інформаційного тиску та маніпуляцій, які, за його словами, останніми днями спрямовані проти Офісу Генерального прокурора та особисто проти нього.

Кравченко наголосив, що прокуратура «не працює під тиском і не буде».

«Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише Закон.

 Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде.

У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька.

Багато гучних заяв, багато емоцій.

Мало фактів.

А факти прості:

— кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками.

— прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

 Це рішення приймалося не у соцмережах.

І не в кабінетах «громадських діячів». А в рамках кримінального процесу.

Після повідомлення про  підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу.

Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних.

Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні.

Ще один неправдивий міф, який розганяють: «ОГП забрав кримінальне провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства».

Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде.

Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень.

Зараз матеріали вивчаються і після завершення  їх повернуть до СБУ.

Щодо угоди з народним депутатом від забороненої партії «ОПЗЖ».

Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки.

Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас».

Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій.

І тепер головне.

Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях.

І це виглядає не як «боротьба за правду».

А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд  і маніпулювати, прикриваючись  «громадською думкою».

Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати.

Але я обіцяв: я буду там, де важко.

І цієї обіцянки я дотримаю.

Моя позиція проста:

— прокурори виконують норми закону;

— суд встановлює вину або невинуватість;

— а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем.

Я завжди відкритий до діалогу.

Але не до спроб керувати розслідуванням через пости у Facebook.

Це не про правову державу, якою так часто прикриваються окремі підозрювані та обвинувачені у своїх публічних виступах», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ ОГП Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]