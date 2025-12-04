Генпрокурор Кравченко заявив про спроби тиску на прокуратуру та маніпуляції довкола справи детектива НАБУ

Руслан Кравченко наголосив, що прокуратура «не працює під тиском і не буде».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виступив із публічною заявою щодо хвилі інформаційного тиску та маніпуляцій, які, за його словами, останніми днями спрямовані проти Офісу Генерального прокурора та особисто проти нього.

Кравченко наголосив, що прокуратура «не працює під тиском і не буде».

«Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише Закон.

Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде.

У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька.

Багато гучних заяв, багато емоцій.

Мало фактів.

А факти прості:

— кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками.

— прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

Це рішення приймалося не у соцмережах.

І не в кабінетах «громадських діячів». А в рамках кримінального процесу.

Після повідомлення про підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу.

Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних.

Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні.

Ще один неправдивий міф, який розганяють: «ОГП забрав кримінальне провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства».

Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде.

Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень.

Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ.

Щодо угоди з народним депутатом від забороненої партії «ОПЗЖ».

Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки.

Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас».

Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій.

І тепер головне.

Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях.

І це виглядає не як «боротьба за правду».

А як спроба створити інформаційний тиск, на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись «громадською думкою».

Я це називаю своїми словами: Тиск. Маніпуляція. Спроба залякати.

Але я обіцяв: я буду там, де важко.

І цієї обіцянки я дотримаю.

Моя позиція проста:

— прокурори виконують норми закону;

— суд встановлює вину або невинуватість;

— а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем.

Я завжди відкритий до діалогу.

Але не до спроб керувати розслідуванням через пости у Facebook.

Це не про правову державу, якою так часто прикриваються окремі підозрювані та обвинувачені у своїх публічних виступах», - заявив він.

