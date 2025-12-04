Генпрокурор Кравченко заявил о попытках давления на прокуратуру и манипуляциях вокруг дела детектива НАБУ

Руслан Кравченко подчеркнул, что прокуратура «не работает под давлением и не будет».

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с публичным заявлением относительно волны информационного давления и манипуляций, которые, по его словам, в последние дни направлены против Офиса Генерального прокурора и лично против него.

Кравченко подчеркнул, что прокуратура «не работает под давлением и не будет».

«Вижу попытки создать истерию, давить через публичный шум, навязать собственные оценки там, где должен говорить только Закон.

Скажу прямо: прокуратура не работает под давлением. И не будет.

В центре этой истерии – уголовное производство, касающееся детектива НАБУ и его отца.

Много громких заявлений, много эмоций.

Мало фактов.

А факты просты:

— уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины на основании материалов, собранных оперативными работниками;

— прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием.

Это решение принималось не в соцсетях.

И не в кабинетах «общественных деятелей». А в рамках уголовного процесса.

После сообщения о подозрении следственный судья избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Пять месяцев следствия дали возможность следователям межведомственной группы СБУ и ГБР провести значительный объем работы: допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства. Вследствие этого вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых существенно уменьшилась, что стало основанием для обращения прокуроров в суд об изменении ранее избранной меры пресечения.

Еще раз объясняю: изменение меры пресечения — это не оправдание подозреваемых.

Следствие продолжается, и только по его завершении суд установит, кто виновен, а кто — нет.

Еще один неправдивый миф, который распространяют: «ОГП забрал уголовное производство у СБУ и передал другому органу расследования».

Никакого решения об изменении органа досудебного расследования не было и не будет.

Материалы изъяты для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств.

Сейчас материалы изучаются, и после завершения их вернут в СБУ.

Относительно сделки с народным депутатом от запрещенной партии «ОПЗЖ».

Да, сделка есть. Нет, ее нельзя обнародовать сейчас — она содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности.

Но скажу одно четко: в сделке нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В ней нет никакой связи с операцией «Мидас».

Факты, которые в ней отражены, произошли задолго до каких-либо нынешних событий.

И теперь главное.

Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах.

И это выглядит не как «борьба за правду».

А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь «общественным мнением».

Я называю это своими словами: давление. Манипуляция. Попытка запугать.

Но я обещал: я буду там, где трудно.

И этого обещания я сдержу.

Моя позиция проста:

— прокуроры выполняют нормы закона;

— суд устанавливает вину или невиновность;

— а соцсети — не площадка для шантажа правоохранительной и судебной системы.

Я всегда открыт к диалогу.

Но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook.

Это не о правовом государстве, которым так часто прикрываются отдельные подозреваемые и обвиняемые в своих публичных выступлениях», — заявил он.

