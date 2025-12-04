Генпрокурор Кравченко заявил о попытках давления на прокуратуру и манипуляциях вокруг дела детектива НАБУ
Генеральный прокурор Руслан Кравченко выступил с публичным заявлением относительно волны информационного давления и манипуляций, которые, по его словам, в последние дни направлены против Офиса Генерального прокурора и лично против него.
Кравченко подчеркнул, что прокуратура «не работает под давлением и не будет».
«Вижу попытки создать истерию, давить через публичный шум, навязать собственные оценки там, где должен говорить только Закон.
Скажу прямо: прокуратура не работает под давлением. И не будет.
В центре этой истерии – уголовное производство, касающееся детектива НАБУ и его отца.
Много громких заявлений, много эмоций.
Мало фактов.
А факты просты:
— уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины на основании материалов, собранных оперативными работниками;
— прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием.
Это решение принималось не в соцсетях.
И не в кабинетах «общественных деятелей». А в рамках уголовного процесса.
После сообщения о подозрении следственный судья избрал им меру пресечения — содержание под стражей.
Пять месяцев следствия дали возможность следователям межведомственной группы СБУ и ГБР провести значительный объем работы: допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства. Вследствие этого вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых существенно уменьшилась, что стало основанием для обращения прокуроров в суд об изменении ранее избранной меры пресечения.
Еще раз объясняю: изменение меры пресечения — это не оправдание подозреваемых.
Следствие продолжается, и только по его завершении суд установит, кто виновен, а кто — нет.
Еще один неправдивый миф, который распространяют: «ОГП забрал уголовное производство у СБУ и передал другому органу расследования».
Никакого решения об изменении органа досудебного расследования не было и не будет.
Материалы изъяты для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств.
Сейчас материалы изучаются, и после завершения их вернут в СБУ.
Относительно сделки с народным депутатом от запрещенной партии «ОПЗЖ».
Да, сделка есть. Нет, ее нельзя обнародовать сейчас — она содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности.
Но скажу одно четко: в сделке нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В ней нет никакой связи с операцией «Мидас».
Факты, которые в ней отражены, произошли задолго до каких-либо нынешних событий.
И теперь главное.
Самые громкие обвинения сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах.
И это выглядит не как «борьба за правду».
А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь «общественным мнением».
Я называю это своими словами: давление. Манипуляция. Попытка запугать.
Но я обещал: я буду там, где трудно.
И этого обещания я сдержу.
Моя позиция проста:
— прокуроры выполняют нормы закона;
— суд устанавливает вину или невиновность;
— а соцсети — не площадка для шантажа правоохранительной и судебной системы.
Я всегда открыт к диалогу.
Но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook.
Это не о правовом государстве, которым так часто прикрываются отдельные подозреваемые и обвиняемые в своих публичных выступлениях», — заявил он.
